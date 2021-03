Spektakulärer Brückenbau am Albertkanal in Beringen

In Beringen in der Provinz Limburg ist am Wochenende eine neue Brücke über den Albertkanal gelegt worden. Diese Brücke ist in leichter Bogenform angelegt worden und sie ist die längste Brücke an diesem Kanal, die zum Projekt Brückenerhöhung gehört. Insgesamt müssen 62 Brücken am Albertkanal erhöht werden, damit in absehbarer Zeit höhere Container-Binnenschiffe hier fahren können.