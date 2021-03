Ein Belgier wird die Europasparte des Stahlkonzerns ArcelorMittal leiten

Van Poelvoorde steigt seit einigen Jahren bereits auf der Karriereleiter und in der Hierarchie des Stahlkonzerns auf. Lange Zeit war er Leiter des Stahlwerks der Gruppe in Gent und vor drei Jahren übernahm er den Posten des CEO der Flachstahl-Abteilung von ArcelorMittal Europe. Davor arbeitete Van Poelvoorde schon für den Stahlkonzern Sidmar, der vor einigen Jahren in den ArcelorMittal-Konzern eingegliedert wurde.

Die Gruppe ist derzeit in Europa der größte Stahlkonzern. Weltweit betreibt ArcelorMittal etwa 60 Werke und Fabriken. Alleine in 18 Ländern gibt es Stahlwerke der Gruppe. Insgesamt beschäftigt der Stahlgigant 190.000 Menschen und setzte 2020 53,3 Milliarden Dollar um, was allerdings ein Viertel weniger war, als 2019. Auch an der Stahlindustrie geht die Coronakrise nicht schadlos vorbei.