Immunität im EU-Parlament von Puigdemont aufgehoben - Jetzt ist die belgische Justiz am Zuge

"Ein Tag des Schämens, ein Tag der Schande"

Paul Bekaert (Foto oben), der Anwalt von Carles Puigdemont in Belgien, gab gegenüber VRT NWS an, dass mit der Aufhebung der Immunität seines Mandanten durch die EU-Abgeordneten der europäische Haftbefehl wieder aktiviert wird. Ob der gegen die beiden in Belgien lebenden katalanischen Separatisten geltende Haftbefehl von der belgischen Justiz vollstreckt wird und ob sie an Spanien ausgeliefert werden, liegt jetzt in Händen der Brüsseler Ratskammer.

Um dies zu verhindern werden Bekaert und Puigdemont vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und dort den Antrag stellen, dass die Aufhebung der Immunität für nichtig erklärt wird oder zumindest aufgeschoben werden kann. Nach Angaben Bekaerts und Puigdemonts müsste dies gelingen, denn dies sei im Sinne der (europäischen) Demokratie. Laut Puigdemont handele es sich hier um „politische Verfolgung“, denn man wolle ihn und seine Mitstreiter in Spanien ins Gefängnis stecken und zwar noch vor Prozessbeginn. Gegenüber VRT NWS sagte er am Dienstag: „Einmal mehr hat sich Europa dazu entschlossen, politische Verfolgung nicht zu beklagen. Das ist ein schwarzer Tag für die europäische Demokratie.“

Dieser Aussage schloss sich auch der EU-Abgeordnete und ehemalige flämische Ministerpräsident Geert Bourgeois (Foto unten) von den flämischen Nationaldemokraten N-VA an. Die N-VA hatte Puigdemont von Anfang an nach seiner Flucht nach Belgien unterstützt. Gegenüber VRT NWS sagte Bourgeois: „Dies ist ein Tag des Schämens und der Schande. Das EU-Parlament muss seine Kollegen schützen, erst recht gegen politische Verfolgung. Genau dazu dient die Immunität im Parlament.“ Die Europäische Union kommt hier nach Ansicht von Bourgeois besonders schlecht weg, denn hier handele es sich tatsächlich um politische Verfolgung: „Das ist ein schwarzer Tag für die EU.“