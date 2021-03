In Belgien wegen Terrorismus verurteilter iranischer Diplomat legt Berufung ein

Das Gericht in Antwerpen sah es als erwiesen an, dass Assadollah A. und seine drei aus dem Iran stammenden Mitstreiter das Attentat auf oppositionelle Landsleute in Villepinte bei Paris geplant hatten und den Ermittlungen zufolge war der Diplomat A., der in Wien akkreditiert war, der Dreh- und Angelpunkt in dieser Planung (siehe nebenstehende Beiträge).