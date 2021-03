Längerer Zeitraum zwischen zwei Pfizer-Impfungen - Risikopatienten werden ab Anfang April geimpft

Die Gesundheitsminister in Bund, Ländern und Regionen in Belgien haben am Mittwoch beschlossen, den Zeitraum zwischen zwei Impfungen mit dem Vakzin von Pfizer/BioNTech auf 5 Wochen zu verlängern. Dieser Entschluss fiel nach einer dahingehenden Empfehlung des Hohen Gesundheitsrates in Belgien. Zudem wurde beschlossen, dass im Rahmen der Impfstrategie ab dem 2. April die sogenannten Risikopatienten gegen Corona geimpft werden.