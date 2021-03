Nach der umfassenden Polizeiaktion gegen den Drogenhandel: Haftbefehl für zwei Anwälte

"Jetzt muss die Kavallerie kommen"

Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever (N-VA) zeigte sich gegenüber VRT NWS am Dienstagabend beunruhigt darüber, dass vielleicht zu wenig Mittel zur Verfügung stehen könnten, um den weiteren Gang der Ermittlungen adäquat sicherzustellen. Er fordert denn auch mehr Mittel von der föderalen Ebene in Belgien: „In Antwerpen liegen einige in ihren Betten, die zittern. Jetzt muss die Kavallerie kommen.“

De Wever ist der Ansicht, dass bei den Ermittlungsdiensten jetzt erst recht etwas passieren müsse: „Man muss die Leute neuordnen und man muss umsetzen, was sie vorige Regierung in Gang gebracht hat, nämlich die Truppen in Bewegung setzen. Hier konnte jetzt eine Bresche geschlagen werden und der Feind ist auf der Flucht. Jetzt müssen wir ihn kleinkriegen und zwar für die nächsten Jahre.“

Der Antwerpener Bürgermeister - seine Stadt ist ein Zentrum des Drogenhandels und hier fand der größte Teil der Razzien statt - griff in diesem Zusammenhang die Europäische Union an: „Die EU unternimmt wenig gegen die internationale Drogenmaffia. Aus einem internationalen Bericht, der letzten Monat erschienen ist, ist ersichtlich, dass die Verdienstmöglichkeiten der Maffia in Europa einzigartig sind. Das ist ein gigantisches Problem.