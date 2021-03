Premier De Croo zu 1 Jahr Corona: "Wir werden unsere Freiheit alle gemeinsam zurückerobern"

Am Donnerstag, 11. März, ist es genau ein Jahr her, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Corona-Krise als Pandemie bezeichnete, sprich als weltweite Epidemie. Ein Jahr nach dieser Nachricht kommt die Impfung gegen das Coronavirus Covid-19 in Belgien so langsam in Gang. Und den Vorabend zu diesem Stichtag nutzte Premierminister Alexander De Croo für eine Stellungnahme an die Bürger unseres Landes per Videobotschaft.

Dass es heute Impfstoffe gegen das Virus gibt, nennt De Croo einen „wissenschaftlichen Triumpf, bei dem Wissenschaftler aus Belgien eine entscheidende Rolle gespielt haben.“ Und er legt Wert auf die Feststellung, dass die Impfstoffe „sicher und effektiv sind“. Darum ruft er jeden dazu auf, sich impfen zu lassen.