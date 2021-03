Universitätsstudie: Corona-Schnüffelhunde erfolgreich ausgebildet

Die Hunde, die zu diesem Auftrag versuchsweise ausgebildet wurden, sind eigentlich bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder bei der Armee in Belgien im Einsatz. Ziel ist, diese Hunde in Zukunft z.B. an den Eingängen von Großveranstaltungen einzusetzen. Sie sollen dabei Besucher erkennen, sie sich mit Covid-19 angesteckt haben, ohne es vielleicht schon zu wissen. In den kommenden Monaten sollen bis zu 100 solcher Corona-Schnüffelhunde ausgebildet werden.