"Fahrzeugparade": Mobile Demonstration gegen die Verkehrspolitik in Brüssel

Der Protest richtet sich zum einen gegen die zahlreichen Tempo 30-Zonen und die riesigen Fußgängerzonen im Stadtzentrum und zum anderen gegen den schlechten Zustand der Straßen in der gesamten Hauptstadt-Region. Eine Delegation der motorisierten Demonstranten wurde von Vertretern der Regionalregierung empfangen. Schon im Januar brachte eine Petition gegen Tempo 30 km/h in Brüssel rund 50.000 Unterschriften zusammen.

Seit dem Jahreswechsel gilt in der Brüsseler Hauptstadt-Region ein allgemeines Tempolimit von 30 km/h. Nur an bestimmten Stellen gelten Ausnahmen. Das kann in Wohngebieten auch mal nur 20 km/h sein und auf den großen Achsen ist zumeist Tempo 50 zugelassen - die Richtgeschwindigkeit in geschlossenen Ortschaften in Belgien. Bisher galt Tempo 30 auf etwa 60 % des Brüsseler Straßennetzes, doch seit dem 1. Januar betrifft dies 85 % der Hauptstadtstraßen.