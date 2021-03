Fall Mawda: Polizist geht gegen seine Verurteilung in Berufung

Am Mittwoch bestätigte Laurent Kennes, der Anwalt des Polizisten, gegenüber der belgischen Nachrichtenagentur Belga, Meldungen zu einer möglichen Berufung gegen das Urteil: „Wir haben für einen Freispruch und für eine Aussetzung des Urteils plädiert und das ist nicht das, was das Gericht beschlossen hat.“

Nach längerer Überlegung habe man sich dazu entschlossen, gegen das Urteil Berufung einzulegen: „Das bedeutet, dass dieser Prozess wieder bei null beginnt.“ Ob die anderen Verurteilten ebenfalls in Berufung gehen wollen oder werden, wusste Kennes nicht.

Unverständnis

Das Komitee #Justice4Mawda, das in dem Verfahren als Nebenkläger aufgetreten war, reagiert bestürzt auf diese Nachricht. Dieses Urteil sei das Beste, was für den Polizisten aus diesem Verfahren herausgekommen sei und es sei ein für ihn „sehr günstiges Urteil“, hieß es zu der Ankündigung einer Berufung von dieser Seite her: „Trotz aller Fehler, die ihm zu Lasten gelegt wurden, bekam der Polizist nur eine Bewährungsstrafe. Überdies wurde der belgische Staat zur Zahlung einer Entschädigung für die Eltern verurteilt. Der Polizeibeamte muss also keinen Tag im Gefängnis verbringen und er braucht keinen Cent zu bezahlen.“

Jetzt werde ein Verfahren in höherer Instanz wieder für ein Trauma für die Eltern sorgen und sie müssen den Verlust ihrer kleinen Tochter erneut erleben, so das Komitee #Justice4Mawda in einer Presseerklärung.