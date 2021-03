Schlag gegen die Drogenkriminalität: Zwei Antwerpener Polizisten festgenommen

Der umfassende Schlag gegen den Drogenhandel und gegen die organisierte Kriminalität in Belgien, bei dem es diese Woche u.a. zu Razzien, Hausdurchsuchungen und zu zahlreichen Verhaftungen kam, zieht weiter seine Kreise. Am Mittwoch wurde Haftbefehl gegen zwei Anwälte entlassen und am Donnerstag wurden zwei Antwerpener Polizisten festgenommen.