Transportwesen: Belgien klagt gegen die neuen Cabotage-Regelungen der EU

Mit diesem Schritt schließt sich die belgische Bundesregierung einer Klage von Malta beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Beschlüsse zur Cabotage aus dem ersten EU-Mobilitätspaket an. Ihre Kritik richtet sich gegen die Vorschrift, dass ein Fahrzeug nach drei Cabotagefahrten zurück in sein Heimatland muss, um dort eine so genannte „Abkühlungsphase“ von mindestens vier Tagen vor der nächsten Cabotagefahrt einzuhalten.