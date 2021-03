Sturmwetter in Flandern - Erste Schäden und ein Toter

Für Donnerstag, Freitag und Samstag ist in Belgien stürmisches Wetter vorhergesagt. Die Wetterdienste sagen orkanartige Windböen von bis zu 90 oder 100 km/h im Westen des Landes und an der Küste voraus. Im Landesinneren können die Böen allerdings ebenfalls recht heftig sein. In einigen Kommunen und Provinzen sind Parks und Wälder gesperrt. Das belgische Innenministerium besetzt die Notrufnummer für nicht-medizinische oder nicht-lebensbedrohliche Notfälle 1722 an den kommenden Tagen. Im Laufe des Donnerstags entstanden die ersten Sturmschäden und eine Person kam ums Leben. Unser Video zeigt Schäden u.a. in Roeselare und in Boom.