„Zuviel Energie!?“ - Stromerzeuger muss einen Offshore-Windpark abstellen

Der belgische Stromproduzent Eneco hat am Donnerstagmittag eine seiner Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee abgeschaltet, obschon es durch den Sturm jede Menge Wind gab. Grund für diesen Schritt war ein Überangebot an Elektrizität durch die Kernkraftwerke. Wind- und Sonnenenergie trugen zu negativen Strompreise am kurzfristigen Energiemarkt bei.