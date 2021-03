Abgehört? Polizei bittet jeden, der mit dem verschlüsselten Sky ECC-System arbeitet, sich zu melden

Legale Sky ECC-Nutzer: "Bitte melden!"

Seit Mitte Februar 2021 haben die damit befassten Ermittler den Nachrichten- und Datenaustausch von rund 70.000 Sky ECC-Nutzern überwachen können, so Europol. Das bringt die belgische Polizei dazu, die legalen Nutzer in unserem Land dazu aufzurufen, sich zu melden, damit dieser Vorgang untersucht werden kann. Dabei garantiert die Polizei alle legalen Daten zu sichern und jedweden Privacyschutz zu gewähren.

Das allerdings ziehen Datenschützer und Wächter des Schutzes der Privatsphäre in Zweifel. Privatschutzexperte Matthias Dobbelaere-Welvaert sieht zwei Probleme: „Das erste ist die Frage, ob diese Untersuchung überhaupt so stattfinden kann, wie sie stattfindet. Kann die Polizei das so machen? Das darf nur unter sehr präzisen Umständen passieren und alle Daten von unschuldigen Personen müssen sofort aus den Ermittlungen entfernt werden. Das zweite Problem ist, dass jeder, der brav geblieben ist, dies bei der Polizei sagen kommen soll. Das ist nicht wirklich die Art und Weise, wie eine Untersuchung laufen soll. Damit wird die Welt auf den Kopf gestellt.“