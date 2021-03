Einer der letzten lebenden Zeitzeugen der Schlacht von Waterloo wurde ein Opfer des Sturms

In Französisch haben diese drei Kastanienbäume, von denen noch einer lebt, sogar einen Namen bekommen: „Sentinelles du Champ de Bataille“, was so viel wie „Wächter des Schlachtfeldes“ bedeutet. In den Baumstämmen sind bis heute Einschusslöcher und Kugeln zu entdecken.

Jetzt muss überlegt werden, was man mit dem alten Baumstamm machen wird. Schon kurz nach Bekanntwerden des Ereignisses haben sich Personen an dem Stamm zu schaffen gemacht, die wohl Kugeln aus dem Holz holen wollten. Doch sie konnten verjagt werden. Vielleicht wird man den Stamm wieder aufrichten und fixieren, damit die beiden anderen Kastanien nicht so traurig übrigbleiben, so Clos.