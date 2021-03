Flandern wird in 17 Regionen aufgeteilt - Das soll mehr Transparenz und Effizienz bringen

Am Freitag wurde im Landesparlament erst einmal beschlossen, Flandern tatsächlich in 17 Regionen aufzuteilen. Städte und Gemeinden sollen in Zukunft nicht mehr selbst untereinander regional übergreifende Kooperationen abschließen, sondern die Regionen sollen Partnerschaften vereinbaren, um gemeinsame Interessen zu vertreten.

„Dieser Beschluss erforderte Mut, doch das wird zu einer besseren Verwaltung für unsere Bürger und Unternehmen führen.“, so Somers. Die flämischen Kommunen haben jetzt 10 Jahre lang Zeit, ihre kommunalen Kooperationsverbände der neuen Realität anzupassen.

„Es kommt darauf an, dass wir den Spaghetti an zwischen-kommunalen Strukturen, der in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist, drastisch vereinfachen.“, sagte Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) dazu. Der flämische Nationaldemokrat ist bekannt dafür, eher zentralistisch zu denken. Seine Partei gehört z.B. zu den Fürsprechern einer Abschaffung der Provinzen.