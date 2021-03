B-Fast-Team: Belgisches Notarztteam wird in slowakischen Krankenhäusern helfen

Vier Ärzte und Krankenschwestern des belgischen B-Fast-Nothilfeteams sind am Freitag in die Slowakei aufgebrochen (Video). Die Slowakei ist derzeit extrem stark von der Corona-Pandemie betroffen. Das belgische Team wird das medizinische Personal vor Ort auf den Intensivstationen mehrerer slowakischer Krankenhäuser unterstützen. Vergangene Woche wurde in der Slowakei eine Rekordzahl von Menschen mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert.