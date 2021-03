In der nächsten Woche sind in Flandern fast 140.000 Corona-Impfungen vorgesehen

Die Flämische Agentur für Pflege und Gesundheit hat mitgeteilt, dass in den nächsten beiden Wochen über 270.000 Dosen Corona-Vakzine in unserer Region verabreicht werden. In der nächsten Woche (15. bis 21. März) werden knapp 140.000 Impfungen in Flandern stattfinden, in der darauf folgender Woche (22. bis 28. März) sind 133.000 Impfungen geplant.