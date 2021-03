Kundgebung gegen Intoleranz in Beveren: Auch Premier Alexander De Croo ergriff das Wort

"Jeder in unserem Land ist einzigartig und kann lieben, wen auch immer er lieben möchte. Es gibt keine Toleranz für Intoleranz", betonte Belgiens Regierungschef Alexander De Croo (Open VLD, flämische Liberale) am Samstag während einer Kundgebung in Beveren, die von Casa Rosa, einer Koalition von LGBTI+-Organisationen in Ostflandern, organisiert wurde.