Schon wieder Sturmschäden: Dächer von fünf Häusern in Torhout von Sturmböen abgedeckt

Heftige Sturmböen haben an fünf Häusern in der Kanariestraat in Torhout große Schäden verursacht. Die Dächer der Häuser wurden abgedeckt, was erhebliche Verwüstungen verursachten. "Zum Glück gab es keine Verletzten", sagt Bürgermeister Kristof Audenaert (CD&V).