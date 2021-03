Gedenkfeier für den ermordeten David in Beveren, Familie ruft zu mehr Besonnenheit auf

In Beveren (Provinz Ostflandern) versammelten sich etwa hundert Menschen zu einer Mahnwache (Video) zu Ehren von David, dem 42-jährigen homosexuellen Mann, der dort am vergangenen Wochenende in einem Park ermordet wurde. Bisher kann die Staatsanwaltschaft noch nicht bestätigen, dass es sich hierbei um einen Fall von Schwulenhass oder Homophobie handelte oder um einen Raubmord. Davids Familie will deshalb das Ergebnis der Ermittlungen abwarten, bevor sie Stellung bezieht. Das Jugendgericht entschied Freitagnachmittag, dass die drei minderjährigen Tatverdächtigen in Haft bleiben.