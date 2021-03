Übersterblichkeit: 18.000 zusätzliche Sterbefälle seit Beginn der Corona-Pandemie in Belgien

Derzeit sterben im Durchschnitt 25 Menschen mit COVID-19 pro Tag. Patrick Lusyine stellt jedoch fest, dass es momentan keine Übersterblichkeit mehr gibt. "Wegen der Corona-Maßnahmen, wurden andere Todesursachen verhindert. Zum Beispiel gab es in diesem Jahr keine Grippe-Epidemie".

Laut Statbel besteht kein Zusammenhang zwischen der Höhe der Übersterblichkeit in den verschiedenen Gemeinden und der Bevölkerungsdichte. So die Brüsseler Gemeinde Sint-Joost-ten-Node die am dichtesten besiedelte Gemeinde in Belgien. Trotzdem ist die Übersterblichkeitsrate dort fast genauso hoch wie in der ländlichen Limburger Gemeinde Gingelom.

Die Höhe des Durchschnitteinkommens scheint ebenso wenig eine Rolle zu spielen wie das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Gemeinden mit einer älteren Bevölkerung weisen keine höhere Übersterblichkeit auf als solche mit einer größeren Anzahl jüngerer Menschen. Fakt ist aber, dass vor allem in Gemeinden mit einer relativ kleinen Bevölkerung schon wenige zusätzliche Todesfälle zu einem großen prozentualen Anstieg der Sterblichkeitsrate führen können.