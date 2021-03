65 Geldstrafen wegen Teilnahme an illegalem Tuning Treffen in Kortrijk

Beamte der lokalen Polizeibehörde VLAS in Westflandern verhängten 65 Bußgelder gegen eine Gruppe von Personen, die am Samstagabend an einem illegalen Treffen mit getunten Fahrzeugen in der Nähe des Expo- und Kinepolis-Geländes in Kortrijk (Westflandern) teilnahmen. Sie erhielten Bußgelder für Verstöße gegen das Versammlungsverbot, das im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft sind.