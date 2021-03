Ausschreitungen in Lüttich: 36 Polizisten verletzt, 10 Personen festgenommen

Nach Angaben des Polizeipräsidenten waren es etwa 200 bis 300 Randalierer. Nicht alle von ihnen kamen aus Lüttich, sondern auch aus Brüssel und anderen Städten. Für ihn ist es "ganz klar", dass sich die Störenfriede im Vorfeld abgesprochen hatten. "Die Art und Weise, wie dies entstanden und so schnell eskaliert ist, lässt vermuten, dass es nicht das erste Mal war."

Bürgermeister Willy Demeyer (PS) sagt, die Polizei müsse sich an die strenge Geheimhaltung der Ermittlungen halten und könne daher nicht über den Sachverhalt vom Montag kommunizieren. "Aber Tatsache ist inzwischen leider, das alles, was ein Polizeibeamter tut, gefilmt wird, und diese Videos werden dann ohne jede Erklärung in den sozialen Medien verbreitet", sagte Demeyer. "Und das schafft ein aggressives Klima."

Auch Polizeichef Beaupère ging nicht auf die Fakten vom Montag ein. Für ihn ist aber klar, dass diese nur ein Vorwand waren, um gestern "eine Welle von Wut und Gewalt" zu provozieren. Die Stadt unterstützt die betroffenen Händler beim Feststellen und Beheben der entstandenen Schäden, wurde während der Pressekonferenz noch angekündigt.