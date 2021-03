Flandern will Drohnen einsetzen, um Fahrverhalten zu untersuchen und Unfälle zu reduzieren

„Wir wollen so das Verhalten der Fahrer im Verkehr an bestimmten Gefahrenzonen untersuchen. Damit soll verhindert werden, dass neue Gefahrenzonen, entstehen“, erklärt Lydia Peeters.

Ein erstes Testgelände wird Mitte April in Limburg (Verkehrsregion Limburg) in Betrieb genommen. Eine zweite wird kurz in Westflandern (Verkehrsregion Mittelwesten) folgen.

Die Mobilitätsministerin sieht keine Probleme in Bezug auf den Datenschutz. "Wir sind nicht daran interessiert, wer fährt oder was die Fahrer hinter dem Steuer tun. Wir wollen das Verhalten von Fahrern in bestimmten Situationen untersuchen. Das wird Unfälle verhindern."