Historisch: Nach 48 Jahren spielt UnionStGilloise wieder in der ersten belgischen Fußball-Liga

Am 1. November 1897 wurde die Union Saint-Gilloise gegründet. Damals war der Verein aus Sint-Gillis in Brüssel ohne Übertreibung die sportliche Referenz. Unmittelbar nach der Jahrhundertwende schoss der Verein wie ein Komet an die Spitze des belgischen Fußballs. Der erste Titel folgte 1904, in den nächsten 10 Jahren sollten 6 weitere folgen.

Während der Zwischenkriegszeit wuchs die Popularität des Brüsseler Vereins immer weiter, was schließlich zum sportlichen Höhepunkt der Vereinsgeschichte führte. Zwischen 1933 und 1935 blieb der Verein 60 Spiele in Folge ungeschlagen, ein Rekord, der seitdem nie wieder erreicht wurde. Diese Serie bescherte dem Club drei Meistertitel in Folge.

Was damals kaum jemand für möglich gehalten hätte, war, dass der Titel von 1935 auch der letzte in der Vereinsgeschichte sein würde. Danach war der Verein nicht mehr in der Lage, an der Spitze des belgischen Fußballs mitzuhalten. 1950 stieg Union zum ersten Mal aus der höchsten Liga ab und erneut 1973, nach der vorerst letzten Saison auf höchstem Niveau.

Der sportliche Misserfolg brachte auch einen finanziellen Engpass mit sich, so dass ein Konkurs nicht mehr zu vermeiden war. Am 14. Oktober 1976 erklärt das Handelsgericht Brüssel die Royale Union offiziell für bankrott.