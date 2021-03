Krawalle in Lüttich: 9 Verletzte, manche Randalierer kamen aus Brüssel und Frankreich

Am vergangenen Montagmorgen wurde in Lüttich eine schwarze Frau bei einer gewaltsamen Festnahme durch die Polizei verletzt. Die Bilder dieser Verhaftung wurden in den sozialen Medien geteilt und waren der direkte Anlass für die Demonstration am Samstagnachmittag im Lütticher Stadtzentrum. Die Demonstration selbst - mit etwa 200 Teilnehmern - verlief friedlich, aber danach soll ein junger Mann ein Polizeimotorrad umgestoßen haben und dass habe die Ausschreitungen ausgelöst.

"Sie haben eine schwarze Frau angegriffen", sagte einer der Demonstranten dem öffentlich-rechtlichen französischsprachigen Rundfunkt RTBF. "Vier Polizisten gegen eine Frau. Das ist doch absurd. Deshalb wurde diese Demonstration organisiert. Die Teilnehmer demonstrierten auf eine korrekte Art und Weise, wurden aber weggejagt. Dann wurde es brutal."