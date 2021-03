Minister Beke: Bis zum 11. Juli wird jeder erwachsene Flame geimpft, wenn Vakzine pünktlich sind

Der 11. Juli ist der offizielle Nationalfeiertag Flanderns. Bis dann soll jeder Flame über 18 Jahre zum ersten Mal geimpft worden sein. „Das ist ein wichtiger symbolischer Tag, aber auch ein ehrgeiziger Plan, den wir uns mit unseren Impfzentren vorgenommen haben", so Beke. Der Gesundheitsminister erklärte, dass in den nächsten zwei Wochen bis zu 140.000 Menschen pro Woche in den Impfzentren geimpft werden sollen.