Pflasterstein durch Schaufenster eines Brüsseler Friseurs, der die Regenbogenfahne raushängt

Der Friseursalon New Danny's in Haren wurde gestern Abend das Opfer eine Vandalen. Dabei wurde ein dicker Pflasterstein durch das Schaufenster geschleudert. "Wahrscheinlich, weil ich meine Regenbogenfahne rausgehängt hatte", meint Friseur Danny Stroobants.

Er ist selbst schwul und hat seit Jahren einen Freund. "Nach dem Mord in Beveren habe ich an diesem Wochenende nicht gezögert, die Regenbogenfahne in meinem Friseursalon aufzuhängen. Aber am Samstagabend kam ein Kunde zu mir nach Hause, um mir zu mitzuteilen, in meinem Schaufenster sei ein Loch."