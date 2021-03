Corona-Patienten aus Nordfrankreich in belgische Kliniken verlegt

Nach Meldungen der französischen Regionalzeitung La Voix du Nord wurden in der vergangenen Woche einige schwerkranke Corona-Patienten aus Nordfrankreich in belgische Krankenhäuser verlegt. In einigen nordfranzösischen Regionen spitzt sich die Lage in den Kliniken durch hohe Erkrankungszahlen durch Covid-19, genauer durch die britische Corona-Variante weiter zu.