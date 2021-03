Druck aus der Regierung: Bpost entlässt Postchef Jean-Paul Van Avermaet

Doch letztendlich brachten ihn die gegen ihn laufenden Ermittlungen wegen Preisabsprachen im Sicherheitssektor zu Fall. Die in Belgien aktiven Sicherheitsfirmen Securitas, G4S und Seris stehen seit einiger Zeit im Verdacht, jahrelang ihre Preise künstlich hoch gehalten zu haben, in dem sie untereinander Preisabsprachen trafen und den Markt unter sich aufteilten.

Nach Angaben der belgischen Wettbewerbsbehörde BMA stehen alle großen Firmen in diesem Sektor unter dem Verdacht, an dieser Wettbewerbsverzerrung am relativ kleinen belgischen Markt beteiligt zu sein. Hinzu kommt noch, dass alle diese Unternehmen auch und gerade Aufträge von der öffentlichen Hand erhalten (Bund, Länder und Regionen, Kommunen, staatliche Unternehmen…). Die Ermittlungen der belgischen Wettbewerbsbehörde begannen bereits etwa zu Beginn der Coronakrise.

Pikant an dieser Sache ist stets der Name des CEO der belgischen Post Jean-Paul Van Avermaet in Zusammenhang mit diesem Vorgang gewesen. Dieser war in den 10 Jahren vor seiner Anstellung als Bpost-Chef eine der führenden Personen im hiesigen Sicherheitssektor und zwar zum einen als Manager beim Sicherheitsunternehmen G4S und zum anderen als Vorsitzender des entsprechenden Berufsverbandes BVBO.