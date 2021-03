Teile einer Römerstraße zwischen Antwerpen und Westflandern freigelegt

Die Spuren der alten Römerstraße zwischen Antwerpen und einem früheren Römerlager bei Oudenburg im heutigen Westflandern tauchten bei Bauarbeiten in Adegem bei Maldegem auf und zwar bei Aushubarbeiten zum Bau eines Supermarktes. Vor knapp einer Woche begannen Archäologen mit ihren Forschungsarbeiten, denn es wurde bereits im Vorfeld der Arbeiten vermutet, dass sich dort Hinweise auf die Römerstraße finden lassen können.

Johan Hoorne, einer der hier zuständigen Archäologen, sagte dazu gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Ostflandern: „Das Gelände liegt direkt neben der Landstraße N9 und wir hatten hier einiges erwartet. Das das auch wirklich so ist, freut uns sehr.“

Dies sei seinerzeit eine der wichtigsten Verbindungsrouten in der gesamten Region gewesen, so der Archäologe weiter: „Das war ein Sandweg nach Antwerpen, der über den Sandrücken von Oudenburg verlief.“ In der Umgebung von Adegem kreuzten sich offenbar zwei wichtige Routen.

