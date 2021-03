29. März: Am Aktionstag der Gewerkschaften wird auch der öffentliche Nahverkehr bestreikt

Die Gewerkschaften bei der Eisenbahn und bei den regionalen Nahverkehrsgesellschaften werden sich mit einem 24-Stundenstreik am 29. März dem Aktionstag der Gewerkschaften in der Privatwirtschaft anschließen. An diesem Tag wird den Forderungen der Arbeitgeberverbände im Rahmen der Tarifverhandlungen in der Privatwirtschaft mit Warnstreiks Nachdruck verliehen.