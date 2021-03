Auch kein Rock Werchter 2021 - Festival definitiv auf 2022 verlegt

Auch in diesem Sommer wird kein Rock Werchter veranstaltet. Die Organisatoren des größten Rock- und Popfestivals in Flandern gaben am Dienstag bekannt, dass es derzeit unmöglich sei, ein normales vier Tage dauerndes Festival mit zehntausenden Besuchern zu planen und durchzuführen. Die Unsicherheit rund um die Entwicklung des Coronavirus und das Ausbleiben von entsprechenden Perspektiven lassen Rock Werchter auch dieses Jahr nicht zu.