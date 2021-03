Belgien impft vorerst weiter mit AstraZeneca - Druck auf die Krankenhäuser nimmt zu

In mehreren Ländern wurde die Impfkampagne mit dem Impfstoff von AstraZeneca ausgesetzt, da einige Fälle von Blutgerinnseln und Thrombose bei Personen aufgetreten waren, die gerade mit diesem Vakzin geimpft worden waren. Doch ein kausaler Zusammenhang ist (noch) nicht belegt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) untersucht die Vorgänge, wird aber vor Donnerstag keine Entscheidung vorlegen können, hieß es dazu am Montag.

Inzwischen will Belgien vorerst weiter mit AstraZeneca impfen. Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) sagte dazu, dass die aufgetretenen Fälle von Blutgerinnseln untersucht werden müssen, „doch jetzt beim Impfen eine Pause einzulegen, das wäre unverantwortlich. Wir stellen fest, dass die Leute in großer Zahl zu den Impfzentren kommen, weil sie sich schützen wollen und sie haben Recht. Wir sagen also, lassen Sie sich impfen.“