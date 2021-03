Zeebrügge: Flanderns größer Windpark im Inland in Betrieb genommen

Hier können bis zu 30.000 E-Autos pro Woche mit sauberem Strom aufgeladen werden. Dabei handelt es sich um elektrisch betriebene Neuwagen, die über das Terminal von "International Car Operators" in Zeebrügge verschifft werden.

"International Car Operators" und Engie planen derzeit weitere nachhaltige Aktivitäten im Hafen von Zeebrügge, z.B. den Bau von Batterieanlagen, in denen umweltfreundlich produzierter Strom gespeichert werden kann.

Auch die Speisung von Schiffen, die in Zeebrügge angelegt haben, mit grünem Strom steht im Ideenkatalog von ICO und Engie. Hochseefrachter und Kreuzfahrtschiffe stoßen in den Häfen enorme Mengen Schadstoffe aus, wenn sie an den Kais liegen. Dies ist nicht nur hierzulande ein Problem…