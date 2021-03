Belgiens Frittenbudenkultur möchte für das Unesco-Weltkulturerbe kandidieren

2016 geschah gleiches bei der Französischsprachigen Gemeinschaft in Belgien und nur ein Jahr später nahm auch die Deutschsprachige Gemeinschaft die Frittenbudenkultur in die regionale Liste des Immateriellen Kulturerbes auf. Jetzt aber wollen die Frittenbuden-Betreiber mehr.

Alle zwei Jahre darf Belgien einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatur für die Aufnahme in die Liste des Immateriellen Kulturgutes der Menschheit einreicht. Und in Belgien wechseln sich Länder und Regionen ab. 2022 ist Flandern an der Reihe, also richtete sich Navefrit eben an die flämischen Landesbehörden mit ihrem Anliegen.

Flanderns Landeskulturminister, MP Jan Jambon (N-VA), wird seinen Entschluss nach einem Gutachten einer Expertenkommission Mitte Mai bekanntgeben und dabei beschließen, welche Kandidatur als Weltkulturerbe Belgien bei der Unesco nächstes Jahr einreichen wird.