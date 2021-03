Bischof Bonny entschuldigt sich für den Standpunkt des Vatikan zur Homosexualität

„Es ist schade für die Kirche. Diese Antwort ist kein Beispiel dafür, wie wir gemeinsam unseren Weg zurücklegen können.“, schließt Bischof Johan Bonny seinen Kommentar in De Standaard. Angst vor Sanktionen von Seiten des Vatikans habe er nach der Veröffentlichung dieses Meinungsbeitrags nicht, so der Bischof gegenüber VRT NWS: „Das werden wir dann noch sehen. In bestimmten Augenblicken muss man seine Verantwortung übernehmen. Ich, als Bischof von Antwerpen, bin verantwortlich für die Glaubwürdigkeit des katholischen Episkopats in unserem Land. Im Lichte dieser Verantwortlichkeit kann ich nicht anders reagieren. Wenn ich diese Kirche nicht so sehr lieben würde, wäre ich nicht so verärgert. Mein Ärger sichtet sich gegen den Vatikan. Rom kann man relativieren, die Kirche von Jesus Christus aber nicht.“