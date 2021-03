Studie zur Umweltverschmutzung durch das metallverarbeitende Unternehmen Umicore

Studie von VRT und Knack

Jetzt führte die Studie für eine Reportage der VRT-Magazinsendung „Pano“ und für eine Artikelreihe im flämischen Nachrichtenmagazin Knack zu neuem Ungemach für Umicore. Staubproben in der direkten und weiteren Umgebung des Werks führten Arsen und Cadmium zutage, krebserregende Schwermetalle. Nirgendwo im belgischen Bundesland Flandern wurden auch nur annähern ähnlich hohe Konzentrationen von Arsen in der Umgebung von Fabriken entdeckt, so die Studie.

Fatale Folgen von 130 Jahren Industrie

Luc Gellens, ein früherer Direktor bei Umicore, sagte gegenüber VRT NWS dazu: „Ich glaube, dass dies die fatalen Folgen von industriellen Aktivitäten in den vergangenen 130 an dieser Niederlassung ist. Für Arsen haben wir noch einen weiten Weg zurückzulegen, doch es ist schon zu Verbesserungen gekommen.“ Jedes halbe Jahr wird den Kindern in den Siedlungen um Umicore herum Blut abgenommen, um eventuelle Bleiwerte festzustellen, doch für Arsen ist dies bisher noch nicht passiert.

