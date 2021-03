Unfall im Kennedy-Tunnel: Verletzter Autofahrer steigt selbst aus dem Wrack seines Wagens aus

Am Mittwochmorgen waren in Kennedy-Tunnel in Richtung Niederlande vier Fahrzeuge aufeinander aufgefahren. Die herbeigerufene Feuerwehr musste den Fahrer eines eingeklemmten Audi’s aber nicht aus seinem Wagen befreien, denn er schaffte es selbst, dort herauszuklettern.

Dazu drehte er den Fahrersitz auf Liegestellung und konnte so durch die Hintertüre aussteigen. Allerdings ist der Mann bei dem Unfall schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch diesen Unfall mussten die rechte und die mittlere Fahrbahn in Richtung Niederlande stundenlang gesperrt werden, was für lange Staus sorgte. Gegen Mittag konnte der Verkehr wieder freigegeben werden, doch es hielt sich noch lange zähfließender Verkehr.