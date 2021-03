Wie werden wir wohnen? In Vilvoorde wird das „Haus der Zukunft“ gebaut

In Vilvoorde (Flämisch-Brabant) wird 26 Jahre nach dem Bau eines ersten Modellhauses zur Zukunft des Wohnens ein neues „Haus der Zukunft“ gebaut. In dieser Woche wurde dazu kein gewöhnlicher Grundstein gelegt, sondern ein erstes Fenster aufgestellt. Das „Haus der Zukunft“ entsteht auf dem Zukunfts-Campus von Vilvoorde und wird unter dem Motto „The future is made by inventing new things“ auch mit Fördergeldern der flämischen Landesregierung unterstützt.