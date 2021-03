Audi Brussels hat 2020 über 42.000 vollelektrische Luxusautos produziert

Das Audi-Management betonte am Donnerstagmorgen, dass der e-tron ein Erfolg für den Autobauer sei. "Das Auto ist die Nummer eins in Norwegen und läuft auch in vielen anderen europäischen Ländern sehr gut", hieß es.

Die Zentrale in Ingolstadt hatte auch gute Nachrichten für Audi Brüssel. Wie Produktionsleiter Peter Kössler bei der Vorstellung des Jahresberichts bestätigte, bekommt das Brüsseler Werk einen Nachfolger für den e-tron.

Allerdings steht noch nicht fest, welches Audi-Modell das werden könnte. Das Werk in Brüssel ist wichtig für Audi und ein wesentlicher Bestandteil des Automobilbaus.