Belgische Eltern sind erschöpft: 1 Elternteil von 12 leidet unter Erschöpfung

Hauptsymptome für einen elterlichen Burn-out sind Erschöpfung, Reizbarkeit, Unlust am Elternsein: “Man tut nur noch das Nötigste, das Praktische mit seinen Kindern, hat aber nicht mehr die Energie, um emotional in seine Kinder zu investieren", sagt Bart Soenens, Professor an der Universität Gent und Forscher. Am Anfang sind es kleinere Vernachlässigungen, wie z. B. Hausaufgaben nicht kontrollieren, Regeln nicht durchzusetzen oder nicht mehr kochen. Die Forscher untersuchten das elterliche Burn-out in 42 Ländern bei mehr als 17.000 Eltern.