In diesem Jahr wäre der flämische Maler Roger Raveel 100 Jahre alt geworden

Roger Raveel kam am 15. Juli 1921 in Machelen bei Deinze zur Welt. Er starb auch in seiner Heimatstadt und zwar am 30. Januar 2013. Der Maler lebte und arbeitete zeitlebens in dieser Region. Raveel studierte zuerst an der Kunstakademie in Deinze und rundete seine Ausbildung während des Zweiten Weltkriegs an der Königlichen Akademie für Schöne Künste in Gent ab. Raveel gründete 1948 gemeinsam mit Jan Brussems, Kamiel D’haben und Pierre Vlerick die Künstlergruppe La Relève.

Neue technische Entwicklungen boten Raveel einen neuen Blick auf die Wirklichkeit und beeinflussten ihn in seinem Schaffen. Als Maler und Vertreter der so genannten "Neuen Figuration“ wurde er zu einem der wichtigsten Künstler der Nachkriegszeit in Belgien. In seinem Schaffen verband er stets abstrakte und figurative Malerei.

