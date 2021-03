Nach der coronabedingten Schließung: Das Jüdische Museum in Brüssel ist wieder geöffnet

Jüdische Künstler in Belgien

Die jüdischen Künstler sind Teil der Geschichte Brüssels und Belgiens aber auch der Geschichte der Juden in Europa. Jeder der Künstler, dessen Werke das Jüdische Museum von Brüssel hier zeigt, steht für ein Schicksal, für ein Los oder für eine bestimmte Erfahrung als Mensch und als Jude in der (Kunst)Geschichte. Besonderes Beispiel ist hier zweifellos Stéphane Mandelbaum. Mandelbaum kam 1961 In Brüssel als Sohn eines jüdischen Vaters und einer armenischen Mutter zur Welt. Schon 1987 verstarb dieses künstlerische Wunderkind und Naturtalent und zwar unter dramatischen Umständen. Er wurde nach mutmaßlicher Beteiligung an einem Kunstdiebstahl in Namür erschossen, vermutlich von Mittätern.

