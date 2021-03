Zunahme von Infektionen in flämischen Schulen: Maskenpflicht im 5. und 6. Schuljahr

4.498 Schüler (0,38 %) und 432 Lehrkräfte (0,26 %) sind zwischen dem 1. und 14. März positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin mussten 18.646 Schüler/innen (1,56 %) und 327 Lehrkräfte und Schulpersonal (0,20 %) in Quarantäne gehen.

In den zwei letzten Februarwochen waren 3.553 Schüler/innen und 230 Lehrkräfte positiv getestet worden und mussten 7.072 Schüler/innen und 146 Mitglieder des Schulpersonals eine Quarantäne einhalten. Den größten Anstieg der Infektionsfälle gab es laut der Begleitstelle in Grundschulen in Flandern.

Der flämische Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) ergreift neue Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und eine Wiederaufnahme des Vollzeit-Schulbetriebs für alle zu gewährleisten.