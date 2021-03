Flämische Regierungspartei N-VA zankt sich um den Verlauf der Osterferien an der Küste

Wegen der Corona-Maßnahmen sind die Hotels und Restaurants in Belgien nach wie vor geschlossen. Auch an der belgischen Küste. Wenn aber schönes Wetter ist, wie jüngst in den Karnevalsferien, scheint jeder mit Mann und Maus zur Küste fahren zu wollen und setzt die belgische Bahn zusätzliche Züge für ihre Reisenden ein. Das führte in den Karnevalsferien zu Hochbetrieb in den Bahnhöfen und auf den Deichen am Strand.