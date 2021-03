GIF von Soap-Darstellerin Nancy aus "Thuis" wird über 1,2 Milliarden Mal abgerufen

Was 2016 als Experiment im Creative Lab der VRT begann, entwickelte sich zu einem Hit auf Internet, so der VRT-GIF-Experte Frederik El Massri: “Um die Sticker der Thuis-Soap auch Android-Nutzern anbieten zu können, haben wir sie auf Giphy, dem "Google der GIFs", hochgeladen. Jeder kann die VRT-GIFs also teilen.” Damit war das Creative Lab der VRT viel prominenteren Namen weit voraus, denn in der Zwischenzeit hat Giphy Partnerschaften mit großen Unternehmen wie der NBA und Manchester City abgeschlossen.