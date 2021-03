Neue Verstöße gegen Corona-Maßnahmen im Geflügelschlachthof in Kruisem

Bei der Inspektion kam heraus, dass der Mindestabstand und die Maskenpflicht nicht eingehalten wurden.



Im September 2020 war der Geflügelschlachthof in Kruisem zum ersten Mal überprüft worden. Der Abschlussbericht war negativ ausgefallen und bemängelte u. a. zu wenig Abstand zwischen den Arbeitern, eine unzureichende Belüftung und fehlende Masken. Am Donnerstag war die Sozialinspektion in Begleitung der Polizei erneut vorstellig geworden und musste fast wieder dieselben Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen ahnden als bei der ersten Inspektion.

Dabei hatte es letzte Woche einen großen Ausbruch der Viruserkrankung im Schlachthof gegeben: 68 der 200 Mitarbeiter waren positiv getestet worden.